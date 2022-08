Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Mitarbeiter der Jugendarrestanstalt Moltsfelde hatte wertvolle Vorarbeit geleistet. FOTO: Tom Nyfeler up-down up-down Böschung brennt an der B205 - Großalarm Justizangestellte verhindern Flächenbrand in Neumünster Von Tom Nyfeler | 09.08.2022, 15:14 Uhr

Am Dienstagmittag kam es zu einem Feuer an der B205 in Neumünster. Dass es zu keinem Flächenbrand kam, ist der Umsicht von Mitarbeitern der Jugendarrestanstalt Moltsfelde zu verdanken.