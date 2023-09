Ein kleiner Spiegel-Rempler hat zurzeit in Neumünster auf der Bundesstraße 205 große Auswirkungen für den Verkehr. Nach Auskunft von Polizeisprecher Sönke Petersen stießen am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr zwei entgegenkommende Autos zwischen der Altonaer Straße und der Autobahn 7 zusammen. Dabei berührten sich lediglich die Außenspiegel. Weil jedoch einer der Fahrer mit geöffnetem Fenster unterwegs gewesen war, wurde er durch Splitter im Gesicht verletzt. „Er muss jetzt erstmal ins Krankenhaus gebracht werden. Die Strecke ist in beide Richtungen gesperrt“, erklärte der Sprecher. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch unklar. Der Verkehr wird umgeleitet.

Es wird weiter berichtet.