Die Polizei leitet den Verkehr am liegengebliebenen Lkw vorbei. Foto: Daniel Friederichs B205 bei Kleinkummerfeld Pannen-Lkw behindert den Verkehr Von Daniel Friederichs | 20.02.2023, 09:45 Uhr

Seit kurz vor 8 Uhr beeinträchtigt am Montag ein liegengebliebener Lkw in Fahrtrichtung Neumünster mit einem aufgeladenen Bagger den Verkehr auf der B205 in Höhe Kleinkummerfeld.