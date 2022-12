Mila (8) und Noah Leon (13) basteln eifrig mit Schulleiterin Elke Naumann. Foto: Gunda Meyer up-down up-down Hilfe für Flüchtlingskinder Aus Tennisbällen wird Neumünster-Kunst: Versteigerung am 17. Dezember Von Gunda Meyer | 12.12.2022, 12:00 Uhr

Schüler der Gartenstadtschule kreieren aus alten Tennisbällen ein Kunstwerk. Das soll versteigert werden. Der Erlös fließt in die Hilfe für Flüchtlinge, die in der Erstaufnahme in Boostedt untergebracht sind.