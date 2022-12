Rettungskräfte kümmerten sich um die Versorgung der Verletzten und die Verkehrssicherung nach einem Auffahrunfall auf der A7 in Höhe Neumünster-Mitte. Foto: Daniel FRiederichs up-down up-down A7 Neumünster-Mitte Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten auf der A7 bei Minustemperaturen Von Daniel Friederichs | 10.12.2022, 12:39 Uhr

Auf der A7 in Fahrtrichtung Norden ist es in der Nacht zu Sonnabend in Höhe Neumünster zu einem Auffahrunfall gekommen. Mehrere Insassen wurden verletzt, die Autobahn musste halbseitig gesperrt werden.