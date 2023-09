„Deutschland summt“ Artenschutz: Hier summt und brummt es in Bordesholm Von Alexandra von Fragstein | 02.09.2023, 08:01 Uhr Auf der Blühfläche am Oelendiek findet eine Hummel unter einer Kornblume Schutz vor dem Nieselregen. Foto: Gemeinde Bordesholm up-down up-down

Mit drei Blühflächen am Kiefernweg, vor dem Angelsportverein und vor dem Kindergarten am Birkenweg nimmt Bordesholm am bundesweiten Pflanzwettbewerb „Deutschland summt“ teil. Doch die Gemeinde unternimmt weitere Schritte für den Insektenschutz.