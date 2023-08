Awo-Projekt „Emi“ 5,5 Millionen für Arbeitsmarktprojekte: Auch Neumünster profitiert Von Grischa Malchow | 05.08.2023, 12:05 Uhr Sprechen nach dem Förderbescheid über die nächsten Schritte im Projekt „Emi“: Karsten Becker (links) und Anke Dücker von der Awo Service GmbH in Neumünster sowie Andreas Schwarz Jobcenter, das Kooperationspartner ist. Foto: Grischa Malchow up-down up-down

Dem Mangel an Fach- und Arbeitskräften in Schleswig-Holstein soll eine Förderung in Millionenhöhe entgegenwirken. Auch das Awo-Projekt „Emi“ aus Neumünster profitiert davon.