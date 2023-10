Bordesholm Aquamotec: Ist das die schnelle Hilfe für den Bordesholmer See? Von Susanne Otto | 22.10.2023, 13:05 Uhr Harald Wefers (73), Günter Stühmer (72) und Susanne Romeike (59) haben sich über Aquamotec informiert und finden, dass das System auch auf dem Bordesholmer See eingesetzt werden sollte. Foto: Susanne Otto up-down up-down

Seit langem wird über den Patienten Bordesholmer See diskutiert. Mitglieder der Bürgerinitiative „Unser Bordesholmer See“ haben sich in Bocholt das System Aquamotec, das für eine Belüftung des Sees sorgt, informiert. Was das für den Bordesholmer See bringen könnte und was das kostet, erklären Teilnehmer der Reise.