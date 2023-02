In der Anscharkirche herrscht am Sonntag eine besondere Atmosphäre. Foto: Sven Thomas Haase up-down up-down Anscharkirche Neumünster Video-Illumination von Heiko Heidmeyer geht in die Wiederholung Von Josephine Brückner | 20.02.2023, 14:25 Uhr

Aufgrund der positiven Resonanz wird die Video-Illumination von Heiko Heidmeyer mit Klangmusik zum Thema Frieden in der Anscharkirche in Neumünster am Sonntag, 26. Februar, um 19 Uhr wiederholt.