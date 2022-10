Die Pastorinnen Mirjam Kull (links) und Maike Windhorn-Stolte geben Paaren am 22. Oktober ihren Segen. Foto: Stefanie Rasmussen-Brodersen up-down up-down Gottes Segen in der Anscharkirche Spontan heiraten in Neumünster - ohne Anmeldung Von Stefanie Rasmussen-Brodersen | 17.10.2022, 10:00 Uhr

Standesamtlich verheiratete Paare können am Sonnabend, 22. Oktober, zwischen 13 und 16 Uhr in der Anscharkirche in Neumünster auch kirchlich heiraten - ohne Anmeldung.