Leichtathletik beim Stadtfest Anmeldungen für den Köstenlauf 2023 in Neumünster ab sofort möglich Von Arne Schmuck | 24.10.2022, 15:48 Uhr

Am 9. Juni 2023 steigt die 33. Auflage des Leichtathletik-Klassikers, der nach zwei Jahren in Tungendorf nun wieder seinen Start- und Zielbereich in der Innenstadt haben wird. Angeboten werden 10 km, 5 km, Jugendläufe, der Handicap- und der Bambini-Lauf.