Angebot für Senioren Angsträume? So geht es sicherer durch die Innenstadt von Neumünster Von Rolf Ziehm | 09.10.2023, 13:07 Uhr Der Durchgang vom Zob zum Postparkplatz steht in Neumünster im Ruf, ein „Angstraum" zu sein. Foto: Rolf Ziehm

Seniorenbüro, Seniorenbeirat und Polizei laden Senioren am 24. Oktober zum Rundgang „Sicherheit in Neumünster“ durch die Innenstadt ein. Dabei laufen sie neuralgische „Angsträume“ an.