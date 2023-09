Drogenkonsum und Müll Angsträume hinter der Holstenstraße: Das sagen Stadt, Stadtteilbeirat und Polizei Von Dörte Moritzen | 19.09.2023, 07:13 Uhr Dieser dunkle, schmuddelige Gang führt von der Holstenstraße Richtung Alte Post. Beleuchtet ist er nicht. Wer genau für welche Aufgaben zuständig ist, muss jetzt geklärt werden. Denn die Stadt hat zur Öffnung einst einige Pflichten übernommen, auch wenn ihr der Weg nicht gehört. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down

Die Anwohner an der Ecke Großflecken/Holstenstraße in Neumünster schlagen Alarm. Schmuddelecken, Angsträume, Vandalismus und Straftaten machen ihnen das Leben schwer. So wollen Stadt, Stadtteilbeirat und Polizei reagieren.