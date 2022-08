Der Angeklagte und sein Anwalt Dr. Martin Schaar. FOTO: Dörte Moritzen up-down up-down Im Drogenrausch Unfall mit drei Toten verursacht Angeklagter in Handschellen: Raser-Prozess von Neumünster wird fortgesetzt und | 18.08.2022, 11:34 Uhr Von Dörte Moritzen Hannes Harding | 18.08.2022, 11:34 Uhr

Nachdem der Angeklagte im Raser-Prozess vor dem Landgericht Kiel am Montag nicht erschienen war, wurde er am Donnerstagmorgen in Handschellen in den Gerichtssaal geführt.