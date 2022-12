Auf dem Parkplatz zwischen dem City Play in der Brachenfelder Straße und dem Gebäude der alten Holstenbrauerei soll es im August 2021 zu der gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Foto: Julia Weilnböck up-down up-down Amtsgericht Neumünster Mysteriöse Wunde am Hals: Was geschah vor dem City Play? Von Julia Weilnböck | 07.12.2022, 14:00 Uhr

Drei junge Kollegen suchen nach einer Geschäftsfeier nach einer vermissten Freundin, klopfen auf Kofferräume, vermuten sogar eine Entführung. Was dann auf dem dunklen Parkplatz geschieht, das erzählt jeder Zeuge in der Verhandlung anders. Nur eines ist klar: Am Ende der Nacht wird ein junger Mann mit einer tiefen Stichwunde ins Krankenhaus gebracht.