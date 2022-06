Das Objekt der Begierde für alle Athleten beim Köstenlauf am 10. Juni: der Zielbereich beim SV Tungendorf. FOTO: André Sell Neumünster / Holstenköste Veranstalter begeistert: Das ist die aktuelle Teilnehmerzahl beim Holstenköstenlauf 2022 Von Arne Schmuck | 05.06.2022, 14:00 Uhr

Am 10. Juni steigt die 32. Auflage des Leichtathletik-Klassikers in Neumünster. Mittlerweile steht auch fest, über welche Distanz Oberbürgermeister Tobias Bergmann an den Start gehen wird.