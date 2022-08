Im Untergrund sind schwarz verfärbte Schichten zu erkennen. Die Wobau hat nach Anliegerprotesten die Erdarbeiten vorerst gestoppt. FOTO: Rolf Ziehm up-down up-down Wobau Neumünster startet 2. Bauabschnitt Hinrich-Riepen-Straße Anlieger vermuten Altlasten im Boden und fordern Abklärung Von Rolf Ziehm | 05.08.2022, 16:00 Uhr

Die Erdarbeiten an der Hinrich-Riepen-Straße in Tungendorf-Dorf wurden nach Protesten am Freitagmorgen kurz unterbrochen. Anlieger hatten Altlasten im Aushub vermutet.