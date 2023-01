Die Viertklässler müssen sich für eine neue Schule entscheiden. Foto: Marcel Kusch up-down up-down Alle Termine in Neumünster Hier können sich Grundschüler und Eltern über weiterführende Schulen informieren Von Sonja Kröger | 04.01.2023, 14:00 Uhr

Die Viertklässler in Neumünster und den Umlandgemeinden haben jetzt die Qual der Wahl: Sie müssen sich in den kommenden Wochen für eine weiterführende Schule entscheiden, die sie ab Sommer besuchen wollen. So können sie sich informieren und anmelden: