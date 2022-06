Alexander Kühn ist seit 2013 Quartiermanager für das Vicelinviertel. FOTO: Hannes Harding Quartiermanager Alexander Kühn Vicelinviertel: Viele Wohnungen wären in anderen Stadtteilen Neumünsters nicht zu vermieten Von Hannes Harding | 17.06.2022, 09:00 Uhr

Alexander Kühn ist seit 2013 Quartiermanager für das Vicelinviertel. Was ihn damals erwartete und was sich geändert hat, erzählt der 42-jährige Diplom-Geograf im Interview. Das größte Problem sieht er in der anhaltend starken Zuwanderung in Verbindung mit viel marodem Wohnraum.