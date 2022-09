Die Polizei ist täglich mit massivem Aufgebot vertreten. Foto: Gunda Meyer up-down up-down Aktuelle Stunde in der Ratsversammlung von Neumünster Raubtaten in Rencks Park: Stadt will Videoüberwachung und Polizeistation soll wieder öffnen und | 13.09.2022, 18:40 Uhr Von Rolf Ziehm Gunda Meyer | 13.09.2022, 18:40 Uhr

Die Probleme mit Kriminalität in Rencks Park und der Innenstadt beschäftigte die Ratsversammlung in einer Aktuellen Stunde am Dienstagabend.