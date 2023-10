Senioren geraten aus dem Blickfeld Immer wieder Ärger mit DHL in Neumünster: Nachhaltig in die Servicewüste Eine Kolumne von Hannes Harding | 14.10.2023, 13:03 Uhr Die Packstation steht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes und lässt sich ausschließlich per App öffnen. Für Anneliese Gatterer (77, rechts) eine Katastrophe, weil sie lebenswichtige medizinische Produkte nicht erhält. Melanie Nitsch vom Awo-Haus am Wasserturm klagt, dass dies kein Einzelfall sei. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down

Der DHL-Konzern will in Deutschland weniger Filialen, dafür mehr automatisierte Poststationen. Und natürlich setzt man auf Nachhaltigkeit. Dass nicht immer gut ist, was gut klingt, ist derzeit in Neumünster zu erleben.