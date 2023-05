Winfried Attrot (l.) und Kurt Feldmann-Jäger vom ADFC Neumünster. Foto: Tilman Wrede up-down up-down ADFC Fahrradklima 2023 Erstmals besser als 4,0: Wie fahrradfreundlich ist Neumünster wirklich? Von Tilman Wrede | 09.05.2023, 10:49 Uhr

Sicherheit, Akzeptanz und breite Radwege: So bewerten Radfahrer die Bedingungen in Neumünster. Kurt Feldmann-Jäger und Winfried Attrot vom ADFC Neumünster wissen, woher die Ergebnisse kommen und was den Bürgern fehlt.