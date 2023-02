Das fürchteten viele Anwohner in Neumünster: Immer wieder standen, wie hier an den Auwiesen, Fahrzeuge unter Carports in Flammen. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Foto: Tom Nyfeler up-down up-down Carport-Brände in Neumünster Erleichterung nach der Festnahme: So geht es den Menschen in den betroffenen Wohngebieten Von Dörte Moritzen | 22.02.2023, 15:01 Uhr

Immer wieder gingen seit dem 14. Februar in Neumünster Autos – und in der Folge Carports und einzelne Wohnhäuser – in Flammen auf. Mittwochnacht wurde ein Tatverdächtiger gefasst. In den am heftigsten betroffenen Stadtteilen fällt eine Last von den Anwohnern.