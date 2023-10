Baustelle am Ex-Karstadt-Haus in Neumünster Ab Montag: Kein Durchkommen für Fußgänger und Radfahrer Von Benjamin Steinhausen | 13.10.2023, 13:15 Uhr Wegen der Reinigung der Betonfassade mit einem Spezialgerät bleibt der Rad- und Fußweg in Höhe der Baustelle ab Montag gesperrt. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down

Ab Montag ist der Rad- und Fußweg in Höhe der Ex-Karstadt-Baustelle am Großflecken in Neumünster gesperrt.