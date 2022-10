Neben dem Heidehof gibt es bereits ein Parkplatz für Trucker. Hier plant ein Investor aus Lüneburg unter anderem eine Tankstelle. Foto: Susanne Otto up-down up-down E-Ladepark für die A7 Tanken in Brokenlande: Jetzt gibt es zwei Investoren Von Susanne Otto | 19.10.2022, 14:00 Uhr

In Brokenlande gibt es neben Christian Saul, der einen E-Ladepark bauen möchte, einen zweiten Investor, der auf dem Parkplatz des Heidehofes eine Tankstelle plant. Beide Projekte zusammen sind der Landesplanung für Großenaspe zu groß. Während in Brokenlande nach einer gemeinsamen Lösung gesucht wird, hat Fred Engler sein Vorhaben einer Solar-Tankstelle in Wasbek gestrichen.