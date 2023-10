Ein Unfall auf der A7 zwischen Neumünster-Nord und Neumünster-Süd hat heute, 7. Oktober, den Verkehr in Schleswig-Holstein erheblich beeinträchtigt. Der Crash, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, ereignete sich gegen 10.30 Uhr in Fahrtrichtung Süden. „Die Polizei war schnell am Unfallort und konnte den Bereich absperren“, teilte die Polizeileitstelle in Kiel mit. Ein 5-jähriges Kind wurde zwar vom alarmierten Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus. Eine Unfallursache konnte die Leitstelle nicht nennen.

Aus der Vergangenheit A7 bei Neumünster Camper-Van prallt gegen Betonmauer – zwei Schwerverletzte und Vollsperrung

Um 11.47 konnte die Streckensperrung wieder aufgehoben werden, teilte die Polizeileitstelle in Kiel telefonisch mit. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau, der sich auch 20 Minuten nach der Aufhebung der Sperrung noch nicht auflöste. Viele Kurzurlauber, die sich die Woche freigenommen hatten und auf dem Rückweg waren, stehen daher im Stau.