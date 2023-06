Für zwei Tage wird der Hauptfahrstreifen der A7 in Richtung Norden gesperrt. Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Reparatur auf der A7 Behinderungen auf der A7 bei Neumünster: Fahrstreifen wird für zwei Tage gesperrt Von Hannes Harding | 10.06.2023, 10:01 Uhr

Am Mittwoch, 14. Juni, und Donnerstag, 15. Juni, wird die Autobahn 7 in Höhe Neumünster in Richtung Norden teilweise gesperrt. Das ist der Grund.