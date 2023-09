Firmenjubiläum in Neumünster Voss-Krane: Von der Schmiede zum Autokran-Betrieb und Arbeitsbühnenverleih Von Rolf Ziehm | 13.09.2023, 11:03 Uhr Voss-Krane im Einsatz: Das Foto entstand am Bahnübergang Wittorfer Straße, als dieser saniert wurde. Foto: Voss-Krane up-down up-down

Am 13. September 1948 gründete Wilhelm Voß an der Kampstraße in Gadeland einen Schmiedebetrieb. Zwischenzeitig war das Unternehmen Lkw-Reparaturwerkstatt. Seit 30 Jahren sind jedoch Kran-Arbeiten und die Vermietung von Arbeitsbühnen das Kerngeschäft.