Leia (2) und Finn Vogler (4) haben ihr Mini-Sportabzeichen gemacht. Foto: Alexandra von Fragstein 70 Jahre Böcklersiedlung Große Party auf dem Kantplatz Von Alexandra von Fragstein | 04.09.2022, 16:03 Uhr

Am Wochenende gab es in der Böcklersiedlung ordentlich was zu feiern. Denn der Stadtteil wurde 70 Jahre alt.