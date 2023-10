Wohnungsbau in Schleswig-Holstein 60 neue Wohnungen entstehen jetzt in Trappenkamp Von Susanne Otto | 10.10.2023, 13:07 Uhr Den ersten Spatenstich in Trappenkamp setzen Christoph Karstens (von links), Heinrich Karstens Bauunternehmung, Thorsten Gleitz, Vorstandsmitglied Wankendorfer Baugenossenschaft, Bürgermeister Harald Krille, Carina Pofahl, VR Bank zwischen den Meeren, Arne Kleinhans, Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport und Jörg Bierbass, Investionsbank Schleswig-Holstein. Foto: Wankendorfer Baugenossenschaft up-down up-down

Drei Mehrfamilienhäuser werden in Trappenkamp gebaut. 14,7 Millionen Euro investiert die Wankendorfer Baugenossenschaft. So groß und so teuer sind die Wohnungen.