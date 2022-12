Cay Nebendahl verteilt Hefte und Stifte an die Schüler, die auf Steinen sitzen und noch Pulte benötigen. Foto: Nebendahl up-down up-down Boostedts Partnergemeinde Kinkondja 60 Kinder pro Klasse: So sieht Schule im Kongo aus Von Alexandra Bury | 11.12.2022, 10:00 Uhr

Nach sieben Jahren Bauzeit wurde die Schule eingeweiht. In der Schule im Kongo sind 60 Kinder in einer Klasse. Cay Nebendahl und Hartmut David aus Boostedt waren bei der Schuleinweihung in Afrika dabei.