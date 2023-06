Für den Oberbürgermeister Tobias Bergmann gab es besondere Präsente: ein blau-gelbes Armband, eine Tüte mit Schokolade und ein Buch aus Novovolynsk. Foto: Tilman Wrede up-down up-down Kooperation mit Novovolynsk Zu Gast in Neumünster: Wie sich 49 Jugendliche aus der Ukraine vom Krieg erholen Von Tilman Wrede | 24.06.2023, 09:01 Uhr

Für zwei Wochen sind sie in Deutschland. Einige zum ersten Mal: 49 Jugendliche aus der Ukraine sind auf Einladung des Jugendverbandes im Norden. Am Freitag besuchten die Schüler aus Novovolynsk den Tierpark in Neumünster.