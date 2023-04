In Bordesholm ging es zur Sache. Hier „vergreift“ sich Melina Hahn (Germania Fritzlar, rechts) an Leonie Thomssen vom TSV Wattenbek. Foto: Olaf Wegerich up-down up-down Handball TSV Wattenbek: Die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der 3. Liga lebt weiter Von Olaf Wegerich | 23.04.2023, 00:01 Uhr

Mit einem 32:30 (16:13) gegen den hessischen Club SV Germania Fritzlar starten die „Peitschen“ in die Relegationsrunde. Am 30. April kommt es zum Duell der Auftaktsieger in Wittlich.