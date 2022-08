Anke Hillmann als 16-Jährige mit der Olympiafackel 1972, begleitet von Kradfahrern der Polizei. FOTO: Schorlepp up-down up-down Erinnerung an Olympia 1972 Wie 14 Sportler das olympische Feuer durch Neumünster trugen Von Jörg Lühn | 25.08.2022, 08:00 Uhr

Vor 50 Jahren hatten die Olympischen Sommerspiele mit den Segelwettbewerben in Kiel die Menschen in ihren Bann gezogen. Aber nicht nur in den Sportlern loderte das Feuer. 14 Aktive aus Neumünster stemmten die Fackel mit der Flamme aus dem griechischen Olympia ein Stück weit durch die Stadt.