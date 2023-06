Emotionen pur: Am 1. Juni 2003 feiern VfR-Spieler Sven Bagemiel (links) und der mit einem tätowierten Vereinslogo auf dem Oberarm geschmückte Rasensport-Fan Holger Ehlers kurz nach dem Abpfiff in Emden den Aufstieg in die Regionalliga.

Foto: Courier-Archiv/Lenhard Klimek up-down up-down