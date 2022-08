Schlägt künftig in der 1. Bundesliga für Blau-Weiß Wittorf auf: Brian Yang. FOTO: imago images/Aflosport up-down up-down 1. Badminton-Bundesliga Verstärkung aus Dänemark: Blau-Weiß Wittorf Neumünster rüstet weiter auf Von Jörg Lühn | 03.08.2022, 13:19 Uhr

Die Schwalestädter gehen voller Optimismus in die am 11. September beginnende Saison. Mit Brian Yang und drei Spielerinnen aus Dänemark zieht Team-Manager Ralf Treptau weitere Hochkaräter an Land.