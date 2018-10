Oliver Schmidt-Gutzat : Neuer Heider Bürgermeister tritt Amt am 1. Dezember an

In der Stichwahl landete Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) gegen Amtsinhaber Ulf Stecher (CDU) einen überraschend klaren Sieg.

von dpa

01. Oktober 2018, 10:33 Uhr

Heide/Kiel | Der neugewählte Bürgermeister von Heide, Oliver Schmidt-Gutzat (49), wird sein Amt am 1. Dezember antreten. Der SPD-Kandidat hatte sich am Sonntag im zweiten Wahlgang gegen den langjährigen Amtsinhaber Ulf Stecher (51, CDU) klar durchgesetzt.

Schmidt-Gutzat erreichte bei der Stichwahl 57,27 Prozent der abgegebenen Stimmen, Stecher kam auf 42,73 Prozent, wie die Stadt auf ihrer Homepage mitteilte. Die Wahlbeteiligung in der Kreisstadt von Dithmarschen mit etwa 21.000 Einwohnern betrug 48,53 Prozent. In der ersten Runde der Bürgermeisterwahl am 9. September hatte Stecher mit 48,1 Prozent die absolute Mehrheit verfehlt. Stecher war seit 2002 – also 16 Jahre lang – Bürgermeister von Heide.

„Das Ergebnis zeigt klar, man wollte hier einen Wechsel“, sagte Schmidt-Gutzat NDR 1 Welle Nord. Stecher, gebürtig aus Heide, sagte: „Ich bin sehr enttäuscht, dass es nicht gelungen ist, die Wähler zu überzeugen, dass ich 16 Jahre lang einen guten Job gemacht habe.“ Schmidt-Gutzat stammt aus Preetz (Kreis Plön), er hat Jura studiert und für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auf dem Balkan sowie für die Polizei-Mission der EU als Stabsleiter in Afghanistan gearbeitet.

Stecher verliert mit der Niederlage auch sein Amt als Vorsitzender des Städtebundes Schleswig-Holstein. Er war im November 2017 für eine fünfjährige Amtszeit gewählt worden. Ein Sprecher des Städtebundes sagte am Montag in Kiel auf Anfrage, dass die Bürgermeisterin von Schenefeld, Christiane Küchenhof, als stellvertretende Vorsitzende des Städtebundes die laufenden Geschäfte führen wird, bis ein neuer Kandidat für den Vorsitz gefunden und gewählt worden ist.