Praxis ab Februar geschlossen : Nach Tod von Gulinar Tarverdi in Horst: Hausarztversorgung „besorgniserregend“

19. Januar 2022, 17:21 Uhr

Die Allgemeinmedizinerin ist im Dezember unerwartet gestorben. Laut der KVSH ist der Mittelbereich Elmshorn, zu dem Horst gehört, gut aufgestellt. Doch Horsts Bürgermeister Jörn Plöger ist besorgt.

Die Horster Hausärztin Gulinar Tarverdi ist Mitte Dezember im Alter von 62 Jahren unerwartet verstorben. Ihre Praxis in der Heimstraße, wo sie auch wohnte, wird ab dem 1. Februar offiziell geschlossen sein. Ein Zettel an der Praxistür informiert: „Liebe Patienten, bedauerlicher Weise wird die Praxis ab dem 01.02.2022 auf Grund eines Todesfalles dauerhaft geschlossen.“

Praxis in der Heimstraße wurde 2004 eröffnet

Tarverdi, die in Aserbaidschan geboren wurde und 1996 nach Deutschland kam, war Fachärztin für Kardiologie und Allgemeinmedizin, promovierte 2004 und ließ sich im selben Jahr als Allgemeinmedizinerin in Horst nieder.

Sie war als Vertragsärztin Mitglied der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH). Diese stellt sicher, dass gesetzlich Versicherte im Land durch niedergelassene Ärzte medizinisch versorgt werden und Praxen gleichmäßig verteilt sind. KVSH-Sprecher Nikolaus Schmidt teilt auf Nachfrage des sh:z mit, dass der Fall Tarverdi dort bekannt sei. Über den Tod eines Mitglieds würde die KV meist durch Angehörige oder Praxis-Mitarbeiter informiert werden, so Schmidt.

Mittelbereich Elmshorn gut versorgt

Der so genannte „Mittelbereich Elmshorn“, zu dem Horst gehöre, sei aktuell für 3,5 Hausarzt-Stellen geöffnet. Die Hausarzt-Versorgung sei in dem Bereich mit einem Versorgungsgrad von 106 Prozent „gut“ – ab 110 Prozent erfolge eine Sperrung –, ein wenig Bedarf gebe es jedoch noch, was die offenen Stellen widerspiegelten. Der Tod der Ärztin Tarverdi sei darin aber noch nicht berücksichtigt, theoretisch gibt es im Mittelbereich Elmshorn nun also noch mehr freie Kapazitäten.

Laut Schmidt könnte ihre Praxis „ohne Ausschreibung übernommen werden“. Eine Nachfolge ist Recherchen des sh:z zufolge jedoch nicht vorgesehen.

Keine Vertretung durch anderen Arzt

Auch wird die Praxis von Gulinar Tarverdi derzeit von keinem anderen Arzt vertreten. Was machen nun die Patienten? Dazu Schmidt: „Wenn keine Vertretung erfolgt, verteilen sich die Patienten auf andere Ärzte. Bei der Suche nach einem Hausarzt hilft auch der Patientenservice der Kassenärztlichen Vereinigungen unter der Rufnummer 116117.“

In Horst verbleiben zwei Hausarzt-Praxen

In der Gemeinde Horst mit inzwischen mehr als 5800 Einwohnern, die als ländlicher Zentralort auch die Nachbargemeinden mitversorgt, gibt es jetzt noch zwei Hausarztpraxen: die Praxis in der Bahnhofstraße von Axel Kloetzing und die Praxis von Monika Juhl in der Jahnstraße. Letztere hat jedoch nicht die Möglichkeit, Patienten von Gulinar Tarverdi aufzunehmen, wie dort zu erfahren war. Und Axel Kloetzing teilt auf Nachfrage mit: „Wir nehmen Patienten der Praxis Tarverdi auf, aber wirklich nur die, die darauf angewiesen sind, hier vor Ort eine Versorgung zu haben, die zum Beispiel nicht mehr mobil sind.“ Mehr sei nicht möglich, denn „wir haben eh schon viele Anfragen, weil Horst auch sehr gewachsen ist“.

Die Situation ist für uns und die Umlandgemeinden besorgniserregend. Horsts Bürgermeister Jörn Plöger zum Tod von Gulinar Tarverdi

Bürgermeister ist besorgt

Bürgermeister Jörn Plöger, der um die durch Corona eh schon angespannte Situation der Hausärzte weiß, sagt zum Tod von Gulinar Tarverdi: „Die Situation ist für uns und die Umlandgemeinden besorgniserregend.“

Tarverdi-Patienten, die einen neuen Hausarzt finden konnten, hätten Glück, „aber viele werden jetzt sicherlich weiter fahren müssen – und das ist vor allem für ältere Mitbürger ein großes Problem“. Er würde sich freuen, sagt Plöger, „wenn sich in Horst bald ein neuer Hausarzt ansiedelt, ganz klar“.

