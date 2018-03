St. Michaelisdonn : Nach Auto-Kollision in Dithmarschen: Frau in Opel eingeklemmt

Zwei zerstörte Fahrzeuge und eine Verletzte: Offenbar hatte der Kleintransporter dem Opel die Vorfahrt genommen.

von Karsten Schröder

25. März 2018, 09:05 Uhr

St. Michaelisdonn | In St. Michaelisdonn hat es am Sonnabend gekracht. Gegen 19.30 Uhr kollidierten zwei Autos auf der Burger Straße kollidiert. Schuld an dem Unfall hat offenbar der Fahrer eines weißen Kleintransporters, der aus der Bahnhofstraße kam. Wie die Einsatzkräfte mit Verweis auf Spurenlage und Zeugenaussagen vermuten, übersah der Mann beim Einbiegen auf die Burger Straße einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Kombi. Es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Beifahrerin des dunklen Opels im Wagen eingeklemmt. Helfer der Freiwilligen Feuerwehr St. Michel befreiten die Frau aus ihrer misslichen Lage. Mit leichten Verletzungen wurde die Frau danach per Rettungswagen in das Westküstenklinikum Brunsbüttel gebracht. Zur Höhe des Schadens gibt es bislang keine Erkenntnisse. Augenscheinlich dürften beide Fahrzeuge allerdings nur noch Schrottwert haben. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde die Burger Straße zeitweise gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

