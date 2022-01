Corona und Kultur : Musikschule Bad Oldesloe verzeichnet nach Shutdown Schülerzuwachs

Musikschulleiter Marian Henze von der Musikschule für Stadt und Land in der Stormarner Kreisstadt ist optimistisch mit Blick auf den Zuwachs bei den Schülerzahlen.

17. Januar 2022, 12:17 Uhr

Die Schülerzahlen erholen sich und es gibt so viele Angebote wie noch nie zuvor: Die Oldesloer Musikschule geht gestärkt aus dem Corona-Krisenjahr 2021 hervor. Bei der Vorstellung des neuen Programms zeigte sich Leiter Marian Henze zufrieden über die Entwicklung in den vergangenen Monaten.

Obwohl die Pandemie noch lange nicht überstanden scheint und die Infektionszahlen durch die Omikron-Variante jetzt wieder in die Höhe gehen, blickt der Leiter der Oldesloer Musikschule zuversichtlich ins neue Jahr: „Ich denke, dass wir die Zahlen in diesem Jahr noch steigern können. Wir haben im neuen Programm so viele Angebote wie nie zuvor.“

Musikschülerzahlen erholten sich im zweiten Halbjahr

Nach einem schwachen Frühjahr 2021, gezeichnet von einem langen Lockdown und einschneidenden Corona-Beschränkungen erholten die die Schülerzahlen im zweiten Halbjahr wieder. Marian Henze: „Nach den Sommerferien konnten wir uns vor Neuanmeldungen kaum retten.“

Die Nachfrage nach musikalischen Angeboten sei enorm gewesen und auch weiterhin ungebrochen. Innerhalb eines haben Jahres verzeichnete die Oldesloer Musikschule einen Zuwachs von 40 Prozent bei den Schülerzahlen. „Wir sind jetzt schon fast wieder auf dem Vor-Corona-Niveau“, freut sich der Musikschulleiter.

Vor allem die Ensembles waren von den Einschränkungen im vergangenen Jahr schwer getroffen. Zeitweise konnte nicht geprobt werden. Und auch den Einzelunterricht mussten die Dozenten anpassen. Gelehrt wurde, wenn es nicht anders ging, online per Zoom-Konferenz. Mittlerweile ist wieder Präsenz-Unterricht möglich. Es gilt 2G.

Musikschule Bad Oldesloe will noch digitaler werden

Im neuen Jahr will die Musikschule weitere Angebote für alle Altersgruppen schaffen und noch digitaler werden. In dem Hybrid-Workshop, der an drei Terminen (2./9./16.3., 17-19 Uhr) online per Zoom-Konferenz und einem weiteren in Präsenz (19.3., 10-14 Uhr) angeboten wird, vermittelt Dozent Hauke Wolff Grundlagen der „Digital Audio Workstation“.

„Wer an Musikproduktion denkt, hat in der Regel große Aufnahmestudios mit teurem Equipment vor Auge. Aber gerade am Anfang lässt sich vieles auch mit einfacher Technik bewerkstelligen“, sagt Wolff. Etwa mit dem PC zu Hause oder mit dem Smartphone. Die Teilnahme am Workshop kostet 70 Euro (ermäßigt 55 Euro). Anmeldungen unter (04531) - 804898.

Kostenfreier Livestream über Musiktheorie

Kostenfrei, „und außerdem spannend und unterhaltsam“, so verspricht es Hauke Wolff, ist der Livestream „Musiktheorie“, der am 7./14./21./28.2. sowie 7. und 14.3. über den YouTube-Kanal der Musikschule ausgestrahlt wird.

Die (digitale) Musikproduktion wird wohl eher ein jüngeres Publikum ansprechen. Doch auf für die ältere Generation hat Programm neues zu bieten. Gesang-Dozentin Yvonne Dombrowski plant ein Offenes Singen für Senioren in Pflegeeinrichtungen. Jeder Mensch habe einen musikalischen Lebensweg, sagt Yvonne Dombrowski: „An Lieder, etwa aus der Kindheit, seien immer auch Erinnerungen geknüpft.“ Ihr geht es darum, dass sich ihre betagten Schüler über die Musik und das gemeinsame Singen austauschen. Deswegen plant sie beim offenen Singen auch eine halbe Stunde ein, in der „einfach geklönt werden kann.“

Tanzprojekt zur Corona-Pandemie

Neben vielen Kursen plant die Oldesloer Musikschule 2022 einige Konzerte und Veranstaltungen. Der Fachbereich „Ballett und Tanz“ probt derzeit an einer tänzerischen Retrospektive mit dem Titel „Be ein flusst“. Marian Henze: „Die Tänzerinnen zeigen darin, wie sie die letzten zwei Jahre Corona-Pandemie erlebt haben.“ Aufgeführt wird das Stück am 26. und 27.3. jeweils um 16 Uhr in der Festhalle (Eintritt 12 Euro, ermäßigt 10 Euro).

Für das Neujahrskonzert der Dozenten am 30. Januar gibt es noch Karten (8 Euro, erm. 6 Euro) in der Stadtinfo. Der Besuch des Frühjahrskonzerts am 6. März, bei dem Musikschüler um 16 Uhr im KuB-Saal spielen werden, ist kostenlos.

Programm im Internet und im VHS-Heft

Informationen zum gesamten Programm gibt es im Internet und in gedruckter Form im VHS-Heft, das an bekannten Auslagestellen und im Kultur- und Bildungszentrum (KuB) erhältlich ist.