Norderstedt : Motorradfahrer stirbt nach Zusammenprall mit Trecker-Gespann

Am Montagabend kam ein Biker bei einem Überholversuch ums Leben.

von Florian Büh, shz.de

17. September 2018, 21:38 Uhr

Norderstedt | Am Montagabend gegen 19.30 Uhr ist ein Motorradfahrer in Norderstedt bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann hatte versucht, einen Trecker samt Anhänger in Richtung Hamburg fahrend zu überholen. Als das Schleppergespann nach links auf ein Feld abbog, kam es offenbar zum Zusammenprall mit dem Motorrad. Der Helm des Mannes floh mehrere Meter weit. Auch die Bremsspur ist laut Berichten von der Unfallstelle mehrere Meter lang.

Offenbar war der Verstorbene in einer Gruppe mehrerer Motorradfahrer unterwegs. Sie werden jetzt vom PSNV-Team des Kreises Segeberg betreut.

