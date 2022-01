Ausschuss berät am 19. Januar : Modifizierte Satzung gegen Werbe-Wildwuchs in der Plöner Innenstadt

Wird es der „letzte Vorhang“ für die bisher so heiß diskutierte Werbeanlagen-Satzung der Stadt Plön? Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung der Stadt Plön beschäftigt sich am Mittwoch (19. Januar) mit der Satzung.

Avatar_shz von Michael Kuhr

16. Januar 2022, 12:36 Uhr

Wird es der „letzte Vorhang“ für die bisher so heiß diskutierte Werbeanlagen-Satzung der Stadt Plön? Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung der Stadt Plön beschäftigt sich am Mittwoch (19. Januar) mit der Satzung.

Sie ist ein ewiges Thema vor allen Dingen in der Fußgängerzone in Plön: Die sogenannte Werbeanlagensatzung. Die kommunale Verordnung sorgt für Regeln zur Anbringung von Werbung an den Plöner Geschäftshäusern und der Aufstellung von sogenannten Passantenstoppern auf öffentlichen Flächen. Eine neue Satzung ist nach bereits heftiger Diskussion im vergangenen Jahr in Arbeit und es gab darauf einige offizielle Reaktionen, die beim Stadtentwicklungsausschuss am 19. Januar auf den Tisch kommen.

16 Betreibe vor einem Jahr bereits von Stadt zur Entfernung von Werbung aufgefordert

Vor fast genau einem Jahr flatterten 16 Betrieben in der Langen Straße Briefe der Stadt ins Haus – mit der Aufforderung, ihre Werbeanlagen anzupassen oder bis Ende Januar ganz zu beseitigen, sonst drohe ein Bußgeld von bis zu 500 Euro. Die Satzung trat am 18. Dezember 2015 in Kraft und löste eine am 28. Februar 1989 beschlossene, also mehr als 25 Jahre bestehende Satzung, ab.

Insgesamt entsprechen nach OHA-Informationen 202 Werbeanlagen nicht der Satzung

Die Kontrolleure der Stadt registrierten im vergangenen Jahr insgesamt 34 Werbeanlagen von 16 Betrieben, die nicht der Satzung entsprechen – darunter auch Werbeträger, die ohne Baugenehmigung errichtet wurden. Insgesamt entsprechen nach OHA-Informationen 202 Werbeanlagen nicht der Satzung oder sind ohne Genehmigung installiert worden. 87 von ihnen rechtswidrig nach dem Inkrafttreten der Satzung, die übrigen haben Bestandsschutz.

In den sozialen Medien überschlugen sich die Kritiker über das Vorgehen der Stadt

Die betroffenen Geschäftsleute – darunter auch Stefan und Stefanie Menke – schüttelten schon vor einem Jahr verständnislos den Kopf über das Ansinnen der Stadt gerade in schwerster Corona-Pandemie (der OHA berichtete). In den sozialen Medien überschlugen sich die Kritiker über das Vorgehen der Stadt. Die SPD-Fraktion verteidigte tapfer „die Satzung gegen den Wildwuchs“ und ließ durch einen Ratsherr verkünden, „die Einsicht der Gewerbetreibenden, sich an die Regeln zu halten, wäre ein richtiger Schritt für eine einvernehmliche Lösung“.

Satzung gibt die maximale Größe der Werbung an einem Geschäftshaus im Bereich der Satzung vor

Was besagt denn nun überhaupt eine Werbeanlagensatzung? Sie gibt die maximale Größe der Werbung an einem Geschäftshaus im Bereich der Satzung vor. So sind zum Beispiel keine flächigen oder quaderförmigen Anlagen an der Hauswand erlaubt, sondern nur Einzelbuchstaben. Schilder, auf denen ein Schriftzug steht, sind ebenso verboten, wie die immer wieder verwendeten beschrifteten Kästen, die von innen häufig auch noch beleuchtet werden.

Neu: Werbeanlagen sollen nun auch am Bootshafen zugelassen werden

Neu ist, dass Werbeanlagen bei einer Ausrichtung der Gebäudefassaden zu den öffentlich zugänglichen Verkehrsflächen jetzt auch am Bootshafen erlaubt sind, um dort die bisherige Benachteiligung aufzuheben. Außerdem soll für jeden Betrieb jetzt auch bis zu einem Schaukasten an der Fassade möglich sein. Bis auf wenige redaktionelle Änderungen bleibt alles wie seit 2015.

Verschiedene Stellungnahmen in Auslegungszeit zur Satzung abgegeben

Während der Auslegungszeit der neuen Satzung wurden Stellungnahmen von einem Bürger sowie vier Anliegern abgegeben. Außerdem sind im Plöner Rathaus Stellungnahmen der Kreisplanung des Kreises Plön, der Handwerkskammer Lübeck sowie der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck bei der Stadt Plön eingegangen.