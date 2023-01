Nortorfs Bürgermeister Torben Ackermann ist froh, dass die überfällige Sanierung des Sportheims angegangen werden kann. 2022 eingeworbene Fördermittel machen das 2,5-Millionen-Euro-Projekt finanziell möglich. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Ausblick auf 2023 Zeitplan für Sanierung des Sportheims in Nortorf: Wann müssen die Sportler in Container? Von Rainer Krüger | 18.01.2023, 16:16 Uhr

Feuchtigkeit in Wänden, Löcher in Türen und noch mehr. Für 2,5 Millionen Euro will die Gemeinde Nortorf dieses Jahr die Sanierung des Sportheims des TuS Nortorf angehen. So ist der Zeitplan.