Bei einem Feuer in der Straße Achtern Knick in Nortorf konnte der Autobesitzer in der Nacht zu Sonntag, 20. August, Schlimmeres verhindern, als sein Ford im Carport plötzlich brannte. Nach Angaben der Polizei griffen er und Nachbarn selbst zum Wasserschlauch.

Autobesitzer und Nachbarn löschten mit Wasserschlauch

Wie Sönke Petersen von der Polizeidirektion Neumünster mitteilt, war das Feuer im Carport gegen 1.30 Uhr von Nachbarn gemeldet worden. Noch ehe die Feuerwehr eintraf, löschten Besitzer und Nachbarn selbst. Ihnen gelang es so, das Übergreifen der Flammen auf einen zweiten Wagen im Carport zu verhindern. Dieser Pkw – ein E-Auto – blieb dadurch unbeschädigt.

Polizei vermutet Brandstiftung

Es war der zweite Autobrand in der Stadt binnen einer Woche. Bereits in Nacht auf Mittwoch, 16. August, hatten drei Pkw gegen 0.20 Uhr in der Lerchenstraße gebrannt. Beim Feuer in der Straße Achtern Knick geht Petersen mittlerweile von Brandstiftung aus. Die Kripo in Rendsburg ermittelt und bittet Zeugen unter Tel. 04331/2080 um Hinweise.