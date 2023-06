Robert Filipovic (links), Jan Westphal (dahinter hockend) und Tine Rothhardt (rechts) vom Stadtmarketing sowie Renate Kohn (Leiterin der Nortorfer Tafel) haben es sich bei einem Probelauf für das „White Dinner“ vor der St.-Martin-Kirche in Nortorf bequem gemacht. Foto: Kai Eckhardt up-down up-down Premiere am 9. Juni Erstes White Dinner in Nortorf: Nun startet das Sommerprogramm in der Innenstadt Von Kai Eckhardt | 08.06.2023, 14:00 Uhr

Picknicken mit Stil – Wer darauf Lust hat, sollte am Freitag, 9. Juni, nach Nortorf kommen. Dort läuft ab 19 Uhr erstmals ein White Dinner. Und weitere Veranstaltungen sollen in diesem Sommer Besucher in die Innenstadt locken.