Neuer Treffpunkt im Dorf Gemeinde Jevenstedt will traditionsreiches Gebäude kaufen – was wird aus Möhls Gasthof? Von Michelle Ritterbusch | 20.10.2023, 14:17 Uhr Die Gemeinde Jevenstedt will Möhls Gasthof kaufen. „Wir wollen das Dorfzentrum erhalten und den Menschen in Jevenstedt eine Möglichkeit zum Feiern geben“, sagt Bürgermeister Sönke Schwager. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down

Möhls Gasthof ist der Treffpunkt in Jevenstedt. Damit das so bleibt, will die Gemeinde das traditionsreiche Gebäude kaufen – obwohl Bürgermeister Sönke Schwager mit einem Minusgeschäft rechnet.