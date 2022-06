Eine Entenfamilie mit Küken lief am Freitag auf der Autobahn 7 in Höhe Warder. Um sie von der Fahrbahn zu bekommen, startete die Polizei eine besondere Rettungsaktion (Symbolfoto). FOTO: Jürgen Kewitz Besonderer Einsatz Warder: Polizei sperrt Autobahn A7 und rettet Entenfamilie Von Rainer Krüger | 30.05.2022, 12:14 Uhr

Als sie Enten in Gefahr sah, reagierte die Autobahnpolizei am Freitagnachmittag spontan. Denn eine ganze Familie lief in Höhe Warder auf der A7. Beamte retteten die Enten vorm Unfalltod.