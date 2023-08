Viele durstige Besucher des Wacken Open Air haben einen Beitrag zu einer Spende von 4000 Euro geleistet, die traumatisierten Kindern zugutekommen wird. Die Spendenaktion für drei Kinderwohnhäuser von „Via Nova“ in Nortorf, Blumenthal und Bredenbek ist eine Gemeinschaftsinitiative von „Sven’s Wurstbuden“ aus Hohenwestedt, dem Verein „Lautstark gegen Krebs“ und der Krombacher Brauerei.

Den Anstoß für die Spendenaktion gab die Krombacher Brauerei. „Weil wir beim WOA erstmals mit Sven‘s Wurstbuden zusammengearbeitet haben, hatten wir die Idee, Pfandspendenboxen aufzustellen“, berichtet der Gebietsverkaufsleiter der Brauerei, Thorsten Reepenn.

Wacken-Besucher spendeten leere Dosen und Flaschen

Je eine Box wurde an den außerhalb des Festivalgeländes gelegenen drei Standorten von Sven’s Wurstbuden in Wacken platziert. Die durstigen WOA-Besucher machten den erhofften Gebrauch von den 250-Liter-Behältnissen, auf denen Aufkleber darauf hinwiesen, dass das Pfand einem guten Zweck zugutekommen solle. Sven Schneede und sein Team sammelten weitere Dosen und Flaschen ein, die nicht ganz so zielgenau entsorgt worden waren.

Den Inhalt der drei Sammelboxen präsentierten Sven Schneede und sein Sohn Jan nun vor dem Edeka-Pfandautomaten am Hohenwestedter Marktplatz: etwa 2000 Getränkedosen und 200 Flaschen. „Das ergibt ungefähr 514 Euro Pfand“, rechnete Jan Schneede vor. Sein Vater entschied: „Das runde ich auf zu 1000 Euro.“ Ebenfalls 1000 Euro hatte Thorsten Reepenn von der Krombacher Brauerei mitgebracht.

Gitarre mit einem Autogramm von Doro Pesch wird noch versteigert

Auch das Mitbringsel von „Wacken-Opa Günni“ konnte sich sehen lassen. Der Mitbegründer des Vereins „Lautstark gegen Krebs“ präsentierte eine von Doro Pesch signierte, knallrote Gitarre. Das Instrument solle auf Facebook versteigert werden, kündigte Günter Jacobs an: „Die Gitarre wird so 700 bis 800 Euro erbringen, und diese Summe rundet unser Verein dann auf zu 2000 Euro“.

Die Spendensumme von nun insgesamt 4000 Euro kommt den drei Kinderwohnhäusern von „Via Nova“ zugute. „Durch eine Mitarbeiterin von mir habe ich von diesen Einrichtungen für traumatisierte Kinder erfahren“, erzählte Sven Schneede. „Als nun die Krombacher Brauerei die Idee zu der Pfandboxaktion hatte, war für mich gleich klar, an wen die Spende gehen soll.“

Spende wird für Spielsachen für traumatisierte Kinder genutzt

In den „Aurum“-Wohnhäusern in Nortorf und Blumenthal und ebenso im Kinderwohnhaus „Hänsel und Gretel“ in Bredenbek werden Kinder betreut, die in ihren Familien vernachlässigt oder misshandelt wurden. Infolge ihrer emotionalen und körperlichen Deprivation haben sie das Grundvertrauen in das Leben und die Menschen verloren: ein eklatanter Mangel, der zu vielfältigen Störungsbildern in der kindlichen Entwicklung führt. „Wir freuen uns riesig über diese Spende“, betonte Gruppenleiterin Jonna Nabel vom Wohnhaus „Hänsel und Gretel“. „Da fällt uns ganz viel zu ein, was wir damit anfangen könnten – vielleicht ein Trampolin kaufen oder kleine Fahrzeuge für die Kinder oder andere Spielsachen.“