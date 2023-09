Zwischen Jevenstedt und Oldenhütten im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat sich am Dienstagnachmittag, 26. September, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Es gab vier Leichtverletzte. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Autofahrerin mutmaßlich die Vorfahrt missachtet und dadurch den Unfall ausgelöst.

Gegen 15.10 Uhr befuhren zwei Frauen in einem VW-Up die Straße Am Ehlersbach, als sie beim Einbiegen in den Bramstedter Weg nördlich von Oldenhütten einen aus Richtung Jevenstedt kommenden VW-Golf übersahen. Im Golf saßen ebenfalls zwei Frauen. Der VW-Up blieb nach dem Zusammenprall auf der Seite liegen. Da anfangs von einer eingeklemmten Person ausgegangen wurde, rückten die Freiwilligen Feuerwehren Bargstedt und Nortorf zur technischen Hilfeleistung an.

Der Rettungshubschrauber hob ohne Patienten wieder ab

Beim Eintreffen der Helfer hatten sich bereits alle Insassen selbst aus ihren Fahrzeugen befreien können. Auch der Rettungshubschrauber „Christoph 42“ landete am Unfallort, hob jedoch ohne Patienten an Bord wieder ab. Laut Polizei wurden drei der vier beteiligten Frauen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Die Straße blieb für mehr als zwei Stunden voll gesperrt. Beide Unfallwagen wurden stark beschädigt.