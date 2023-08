Polizei sucht Zeugen Vandalismus auf Friedhof in Nortorf: Täter beschädigen Gräber Von Rainer Krüger | 10.08.2023, 09:32 Uhr Ein Fall von Vandalismus beschäftigt die Polizei in Nortorf. Unbekannte haben in der Nacht zum 9. August auf dem Neuen Friedhof Grabsteine beschädigt. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Mittwoch, 9. August, auf dem Neuen Friedhof in der Niedernstraße in Nortorf an Gräbern zu schaffen gemacht. Die Polizei führt gleich mehrere Schäden durch Vandalismus auf.